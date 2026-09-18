Abbondanza ma anche dubbi: Vanoli e la difficile gestione in attacco
Le tante alternative a disposizione nel reparto offensivo offriranno a Paolo Vanoli diverse possibilità di scelta, ma imporranno anche una gestione attenta del gruppo. Lo scrive Corriere Fiorentino, che spiega come il tema diventerà ancora più importante dopo la sosta, quando tutti avranno raggiunto una condizione fisica migliore. Senza le coppe europee, gli spazi a disposizione saranno infatti inevitabilmente limitati.
Il tecnico ha già iniziato ad alternare gli uomini: Mastantuono è partito titolare nelle ultime due gare, mentre Njie e Gnonto si sono divisi il posto. Gonçalves, invece, sfrutterà la sosta per recuperare il terreno perso nella preparazione. Le tre settimane senza partite potranno inoltre permettere a Vanoli di lavorare su nuove soluzioni tattiche. Con un attacco così ricco di alternative, la Fiorentina può diventare una squadra sempre più camaleontica.
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