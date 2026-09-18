Dragusin convocato in Nazionale romena: ecco le scelte del Ct Hagi

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La Romania è pronta a tornare in campo per sfidare Svezia, Bosnia, Polonia e ancora Svezia. Gheorghe Hagi ha le idee chiare e vuole puntare anche su due giocatori della Serie A come Radu Dragusin, perno della difesa della Nazionale in forza alla Fiorentina, e Daniel Birligea, trasferitosi in prestito al Frosinone. Presente anche il portiere Radu, vecchia conoscenza del nostro calcio. L'elenco dei convocati.

Portieri: Radu, Hindrich, Cojocaru Difensori: Ratiu, Strata, Coubis, Dragusin, Burca, Racovitan, Ghita, Ilie, Eissat, Bancu, Borza, Oprut Centrocampisti: Baluta, Screciu, Marin, Marin, Stanciu, Cicaldau, Dragomir, Matei, Cirjan Attaccanti: Man, Olaru, Morutan, Hagi, Mihaila, Tanase, Munteanu, Birligea, Dragus.