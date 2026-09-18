Fabio Caserta: "Grosso è un buon allenatore, Vanoli non ha dovuto riniziare da capo"

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A TuttoMercatoWeb.com parla Fabio Caserta, allenatore ed ex centrocampista. L'ex Catania ha commentato così l'esonero di Fabio Grosso e l'arrivo di Paolo Vanoli alla Fiorentina:“Le dinamiche interne se non le conosci non puoi parlarne. Fabio è un bravissimo allenatore, magari non ha dato ciò che ha saputo dare negli anni precedenti. Vanoli non ha dovuto ricominciare da zero, conosceva già l’ambiente”.

Sempre in Serie A, sorprende il Frosinone. “Il Frosinone è partito bene. Quando le società danno fiducia ad un progetto riescono a fare cose positive. La A è un campionato difficile, bisogna stare sempre attenti e concentrati”.