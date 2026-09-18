Fabio Caserta: "Grosso è un buon allenatore, Vanoli non ha dovuto riniziare da capo"
FirenzeViola.it
A TuttoMercatoWeb.com parla Fabio Caserta, allenatore ed ex centrocampista. L'ex Catania ha commentato così l'esonero di Fabio Grosso e l'arrivo di Paolo Vanoli alla Fiorentina:“Le dinamiche interne se non le conosci non puoi parlarne. Fabio è un bravissimo allenatore, magari non ha dato ciò che ha saputo dare negli anni precedenti. Vanoli non ha dovuto ricominciare da zero, conosceva già l’ambiente”.
Sempre in Serie A, sorprende il Frosinone. “Il Frosinone è partito bene. Quando le società danno fiducia ad un progetto riescono a fare cose positive. La A è un campionato difficile, bisogna stare sempre attenti e concentrati”.
Pubblicità
News
La ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per mortodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Copertina
Luca CalamaiVanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
Angelo GiorgettiLa vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com