Funaro sui lavori in Curva: "A fine maggio ultimeremo montaggio gradoni in Fiesole"

Funaro sui lavori in Curva: "A fine maggio ultimeremo montaggio gradoni in Fiesole"
Oggi alle 13:13Primo Piano
di Redazione FV

Presente questa mattina presso i cantieri della stazione Foster, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha fatto anche il punto sullo stato d'avanzamento dei lavori allo stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole in merito: "Da lunedì le ditte hanno cominciato a montare i gradoni della Fiesole: per tutto il mese andremo avanti con questa operazione che è molto complessa, visto che stiamo procedendo a una media di 25 gradoni nuovi al giorno. Ad oggi il cronoprogramma è rispettato: da fine mese prossimo inizieremo a vedere la nuova conformazione della Curva".