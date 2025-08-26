3-2 al Celtic ai rigori, i kazaki dell'Almaty si qualificano per Champions
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - I kazaki del Kairat Almaty s sono qualificati, per la prima volta nella loro storia, per la fase a gironi della Champions League. Nel ritorno dei play off hanno eliminato, dopo i calci di rigore gli scozzesi del Celtic, imponendosi per 3-2 (i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0). Decisive tre parate dagli 11 metri del portiere kazako Anarbekov. (ANSA).
