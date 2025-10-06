19ª-22ª giornata: dalla Lazio al Cagliari, orario e programmazione tv della Fiorentina
FirenzeViola.it
Sui suoi canali ufficiali, la Lega Serie A ha messo nero su bianco il calendario con orari e date ufficiali dei prossimi turni di campionato. Dopo aver stilato le giornate dalla 13 alla 18, ecco anche quelle dalla 19 alla 22: la Fiorentina, in quei turni, affronta Lazio, Milan, Bologna e Cagliari. Questo il resoconto con tanto di organizzazione televisiva:
19esima giornata: 07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
20esima giornata: 11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
21esima giornata: 18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
22esima giornata: 24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradèdi Mario Tenerani
Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
FirenzeViolaKean e la prova dei fatti: si esalta da solista. Pioli ammette: "Vero ma non determinante"
Tommaso LoretoFirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
Alberto PolverosiFiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
