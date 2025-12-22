La moviola di Fiorentina-Udinese: espulsione di Okoye ineccepibile, Parisi graziato

Fiorentina-Udinese, gara terminata 5-1 in favore dei viola, è stata condizionata da un episodio avvenuto al minuto otto, quando Moise Kean, lanciato a rete, viene steso fuori area da Okoye. Maurizio Mariani, navigato esperto dell'incontro, non ha dubbi ed estrae il rosso. Sui quotidiani, all'indomani della sfida, ecco l'analisi dell'espulsione e in generale delle decisioni prese dalla squadra arbitrale: il Corriere dello Sport dà 5,5 al fischietto romano. Resta un errore (mancato secondo giallo per Parisi) e un dubbio nella partita di Mariani, un contatto in area viola fra Pongracic e Davis al quale in VAR ha lasciato l’evidenza del campo. Per il resto, corretto il rosso per Okoye, corretti anche i quattro cartellini gialli comminati, i giocatori hanno accettato il suo metro, non ha dovuto faticare più di tanto.

Sul rosso nulla da dire, decisione corretta, ci sono addirittura tre motivi per sostenere il provvedimento: 1) Dogso, ovvero aver negato a Kean una chiara occasione da gol (senza il portiere in porta è molto più facile); 2) tocco con il braccio destro fuori dall’area di rigore; 3) vigoria sproporzionata (l’entrata su Kean è durissima, messa a repentaglio l’incolumità dell’attaccante viola). Poi però c'è un'entrata di Parisi, già ammonito, sul piede sinistro di Bertola, non c’è contesa del pallone, intervento da giallo chiaro sotto gli occhi del quarto uomo . In area della Fiorentina, trattenuta di Pongracic ai danni di Davis, i due sono corpo a corpo, ma il difensore sembra trattenerlo di più sulla parta alta. Correttamente il VAR resta silente, poteva starci il rigore. La Gazzetta dello Sport giudica invece da 6 la prestazione di Mariani: rosso a Okoye giusto, nella ripresa, al 19’, Pongracic trattiene Davis in area, facendolo anche ruotare. Per Mariani e per il VAR Giua nonc’è non c’è fallo: decisione dubbia.