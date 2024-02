VIAREGGIO CUP, Viola vincono e vanno agli ottavi

La Fiorentina Under 18 trova la seconda vittoria consecutiva nella Viareggio Cup e resta al primo posto del proprio girone B assieme ai nigeriani del Beyond Limits. Ad aprire le marcature ci pensa un uno-due nel primo tempo firmato prima da Ofoma al 19' e poi da Padilla dopo un solo minuto. Nella ripresa ancora Padilla, al 53', porta la partita sul 3-0 chiudendo definitivamente i conti. La prossima partita contro il Beyond Limits sarà in programma venerdì 16 alle ore 15:00 e varrà il primo posto tra le due squadre entrambe già qualificate alla fase successiva del torneo.