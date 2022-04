VERSO L'UDINESE: RIECCO ODRI DAL 1', IKONÉ TORNA MEZZALA?

La notizia migliore di ieri stata il ritorno nella lista dei convocati di Lucas Torreira. L’uruguaiano, che era uscito malconcio una settimana fa nel corso del match di Coppa contro la Juventus, ha smaltito l’infortunio alla schiena che lo aveva messo ko per la gara con la Salernitana ed è pronto a dare il suo contributo già da stasera contro l'Udinese, recupero della prima giornata saltata a inizio gennaio per Covid, anche se con tutta probabilità il regista partirà dalla panchina in previsione del ritorno tra i titolari contro il Milan.

Odriozola di nuovo dall'inizio

Al suo posto ci sarà di nuovo Amrabat che orchestrare una linea mediana che è destinata a subire qualche ritocco rispetto al match dell’Arechi: Maleh non ha convinto ed è per questo che al posto del marocchino si potrebbe rivedere Ikoné mezzala, con Duncan dirottato sul fronte opposto. Novità anche per ciò che riguarda la difesa: l’impatto nel secondo tempo di Odriozola a Salerno è stato devastante e tutto lascia pensare che lo spagnolo si riprenderà la corsia destra a un mese di distanza dall’ultima volta: assieme a lui, a sinistra Biraghi con al centro Milenkovic e Igor, che dovrebbe essere riproposto nell’undici nonostante la prova horror di domenica.

Piatek in vantaggio su Cabral

Dubbi, i soliti, anche in attacco: Saponara, dopo il gol nell’ultimo turno, viaggia verso la maglia da titolare, così come Gonzalez, che nonostante le ultime uscite sottotono dovrebbe essere riproposto dall'inizio. L’enigma più grande riguarda semmai la punta: né Carbal né Piatek hanno impressionato all’Arechi eppure il polacco, dopo cinque partite del brasiliano giocate dall’inizio, sembra avere qualche chance in più di figurare nell’undici di partenza.

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 11 Ikoné, 34 Amrabat, 32 Duncan; 22 Gonzalez, 19 Piatek, 8 Saponara.

A disposizione: 69 Dragowski, 23 Venuti, 2 Martinez Quarta, 55 Nastasic, 17 Terzic, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 14 Maleh, 7 Callejon, 9 Cabral, 33 Sottil, 91 Kokorin.

Allenatore: Italiano.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Marì, 4 Zeegelaar; 16 Molina, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 7 Success.

A disposizione: 31 Gasparini, 20 Padelli, 28 Benkovic, 17 Nuytinck, 93 Soppy, 8 Jajalo, 5 Arslan, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 29 Pussetto.

Allenatore: Cioffi.