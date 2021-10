AMRABAT IN RAMPA DI LANCIO, CALLEJON FAVORITO SU SOTTIL

Finalmente in campo, dopo due settimane da consegnare alla storia degli strappi contrattuali tanto di moda di questi tempi. Il cammino viola riparte da Venezia, tappa di valore notevole, per più di un aspetto, e della quale inevitabilmente si è anche parlato poco. Il precedente di Bergamo alla ripresa del campionato fa ben sperare, ma di fronte i viola troveranno una squadra che ha i suoi punti di forza.

Con Kokorin che non è del gruppo dei convocati i giochi in attacco sembrano fatti al di là del discorso nazionali, Nico Gonzalez sarà sulla sinistra del tridente composto da Vlahovic e Callejon (più di Sottil) mentre è in mezzo al campo che i rientri di Torreira e Pulgar dal Sudamerica possono scombinare le carte. Amrabat è in rampa di lancio, Bonaventura quello del quale Italiano non fa a meno e Duncan il mediano in vantaggio su Maleh. Quanto alla difesa è Igor il favorito per affiancare Milenkovic, con Odriozola e Biraghi esterni e Terracciano alla prima di una buona serie di sfide da titolare.

Nella squadra di Zanetti c’è solo l’ex Lezzerini tra gli infortunati con i rientri di Sigurdsson, Modolo e Haps. Possibile l’esordio di Romero in porta con Caldara favorito per affiancare Ceccaroni, a destra ci sarà Mazzocchi. Con Crnigoj in mezzo completano il reparto Vacca e Busio mentre nel tridente offensivo spazio ad Aramu sulla destra con Henry centrale e Johnsen a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VENEZIA: Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Vacca, Busio, Aramu, Henry, Johnsen

FIORENTINA: Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez