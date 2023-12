VITALE A RFV, Insostituibile Nico, ora servono 10 punti

FirenzeViola.it

Pino Vitale a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo Giuseppe Vitale è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole.

Cosa cambia nel mercato invernale della Fiorentina con l'infortunio di Nico Gonzalez?

"Non cambia niente perché Nico non è sostituibile essendo il giocatore più determinante della Fiorentina, a gennaio poi è quasi impossibile trovare un sostituto all'altezza. Andrebbe trovato un difensore centrale al posto di Mina o un sostituto a destra per Kayode. Riguardo le entrate potrebbe essere effettuato subito un investimento su Baldanzi, invece la punta andrebbe cercata nel mercato estivo perché a gennaio non è facile sia comprare che vendere i propri giocatori e se si cambiassero per altri calciatori simili o di uguale livello, penso sia meglio tenere i propri ed aspettare. Anche sugli esterni al momento è difficile trovare sostituti e fare movimenti importanti rispetto a quelli che ci sono adesso, che alternandosi non stanno facendo male. Un calciatore che potrebbe partire potrebbe essere Pierozzi, ma se lo vendessi adesso comprerei un giocatore di livello più alto, altrimenti terrei lui. Christensen sta giocando bene, facendo ottime parate nelle poche partite in cui è stato impiegato, come ieri o in Coppa Italia, però al momento lascerei Terracciano titolare".

Come si può comportare la Fiorentina nelle prossime partite di campionato?

"La Fiorentina ha quattro partite non troppo difficili in questo finale di girone d'andata, se si comportasse come dovrebbe potrebbe fare almeno dieci punti in queste ultime partite, se ottenesse questi punti potrebbe stare benissimo tra le prime quattro squadre del campionato".

