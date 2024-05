SORRENTINO A RFV: "VIOLA PIÙ FORTE MA OLYMPIACOS HA ELIMINATO LE BIG. TERRACCIANO AFFIDABILE, DAVANTI..."

FirenzeViola.it

Stefano Sorrentino ex portiere di Serie A, bandiera del Chievo Verona con un passato in Grecia all'AEK Atene è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" analizzando differenti temi tra i quali la finale di Conference League di mercoledì prossimo ed il calore del tifo greco. Ecco le sue parole:

Sulla partita di Atene: "Sulla carta la Fiorentina ha la rosa più forte. Il calcio non è matematico, l'Olympiacos ha eliminato squadre di primissimo livello. Guarda l'Atalanta che ha vinto contro il Bayer campione di Germania. Credo però che la Fiorentina abbia più esperienza, ha già giocato due finali. Chiudo dicendo che da Italiano tiferò Fiorentina".

Sul calore dei greci: "Quella greca è una tifoseria molto calda, ma dalla tribuna non ho mai visto nessuno fare gol e la divisione dei posti e dei biglietti è la stessa, il fattore campo conterà dunque relativamente. L'esperienza in Grecia fu emozionante, i greci sono caldi, ho avuto l'opportunità di giocare in Coppa Uefa lì. Il derby contro l'Olympiacos in quegli anni era particolarmente acceso".

Su Terracciano: "Terracciano è sicuramente il portiere giusto per la Fiorentina, sta migliorando anno dopo anno, è un portiere affidabile. Fossi un tifoso della Fiorentina sarei tranquillo nel pensare che in porta c'è lui per la finale".

Sulla scelta tra Belotti e Nzola: "Il Gallo lo conosco bene, ci ho giocato insieme, è nel giro della nazionale, Nzolà è un giocatore valido, credo che molto dipenderà anche dalla condizione fisica dei due. Quando la posta in palio è molto alta, una palla inattiva, un dettaglio può fare la differenza e la Fiorentina in tal senso ha i mezzi per poter fare la differenza".