SERRA A RFV, Dominguez meglio di M.Lopez. Orsolini...

L'ex calciatrice, tra le altre del Bologna Femminile, Katia Serra ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", degli obiettivi della Fiorentina in forza ai rossoblù: "Ha disputato la sua miglior stagione, sta dimostrando una nuova maturità e con quelle caratteristiche può senz'altro servire alla Fiorentina. Crea superiorità numerica, ha il dribbling, salta l'uomo e vanta un grande tiro. Penso lascerebbe il Bologna per andare in una big: la Viola è una grande squadra ma non ha il blasone di Juve, Inter, Milan... Immagino che Orsolini stia riflettendo sui suoi obiettivi".

Ha inciso Thiago Motta nella crescita del giocatore?

"Sì, certo, ma non solo con lui. Ha dato occasioni a tutti, mettendo ogni calciatore sullo stesso piano".

Anche Dominguez è attenzionato dalla Fiorentina.

"Dominguez è un giocatore di livello ancora superiore a Orsolini, infatti ha interessi anche dalla Premier. Quest'anno col gioco non più di ruoli ma di posizione ha trovato lo spazio più adatto a lui dimostrando un gran rendimento. E' nel pieno della sua crescita sportiva".

Meglio lui o Maxime Lopez, a parità di interesse viola?

"Dipende anche da quello che richiede il mister in termini di compiti. Personalmente a me piace molto Dominguez, che al di là della qualità ha anche tanta personalità. E' presente, aggressivo, garantisce le due fasi".

Che valutazione dà invece di Schouten?

"Ha tanta sicurezza tecnica della gestione del pallone, può darti garanzie in qualsiasi momento della partita. Però non penso che il Bologna si privi di tutti e tre, altrimenti significherebbe ridimensionare il proprio progetto...".

Che idea si è fatta sul tecnico della Fiorentina?

"Con la sua determinazione e un gioco spregiudicato ha regalato obiettivi importanti. Poi vincere senza l'esperienza è sempre difficile, a me sembra un allenatore in crescita, è giusto tenerselo stretto".