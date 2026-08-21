Social

Tra i rumors di mercato la Fiorentina posta una foto di Kean: provocazione o risposta?

Tra i rumors di mercato la Fiorentina posta una foto di Kean: provocazione o risposta?FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:02Primo Piano
di Redazione FV
La Fiorentina posta sui social un'immagine di Kean che calcia in allenamento: una risposta al Como o una provocazione per la trattativa in corso?

Nel bel mezzo della potenziale trattativa col Como per la potenziale cessione di Moise Kean, la Fiorentina ha pubblicato una foto dell'attaccante che calcia in allenamento con l'emoji dell'esplosione dopo le iniziale complete dello stesso giocatore. 

In un momento così delicato del calciomercato, la foto pubblicata suona come una risposta ai rumors di mercato che riguardano l'attaccante che, come testimoniato dall'immagine pubblicata, stamani si è allenato insieme ai compagni per preparare la sfida contro la Roma di lunedì prossimo. Una risposta alle avances comasche o una provocazione nel corso di una tratttaiva serrata? 