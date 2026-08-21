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Tra i rumors di mercato la Fiorentina posta una foto di Kean: provocazione o risposta?
FirenzeViola.it
La Fiorentina posta sui social un'immagine di Kean che calcia in allenamento: una risposta al Como o una provocazione per la trattativa in corso?
Nel bel mezzo della potenziale trattativa col Como per la potenziale cessione di Moise Kean, la Fiorentina ha pubblicato una foto dell'attaccante che calcia in allenamento con l'emoji dell'esplosione dopo le iniziale complete dello stesso giocatore.
In un momento così delicato del calciomercato, la foto pubblicata suona come una risposta ai rumors di mercato che riguardano l'attaccante che, come testimoniato dall'immagine pubblicata, stamani si è allenato insieme ai compagni per preparare la sfida contro la Roma di lunedì prossimo. Una risposta alle avances comasche o una provocazione nel corso di una tratttaiva serrata?
KMB 💥 pic.twitter.com/0kxTlvgnCs— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2026
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Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolaredi Luca Calamai
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Copertina
CalciomercatoKean-Como, contatti continui. L'agente a lavoro e la Fiorentina in attesa: la situazione
Pietro LazzeriniFortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
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