SASSUOLO, CASTROVILLI E PARMA: GLI APPROFONDIMENTI DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo la quinta edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto eccezionalmente di giovedì dopo il turno infrasettimanale invece che di venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: dalla vittoria di ieri contro il Sassuolo, con le voci di Rocco Commisso, Daniele Pradè e Lorenzo Venuti in mixed, al prossimo impegno di domenica contro il Parma all'Artemio Franchi.

A proposito di Gaetano Castrovilli, autore ieri sera di un gol ed un assist, ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it l'ex centrocampista del club gigliato Antonio Di Gennaro commentando quello che sta diventando sempre più un simbolo della Fiorentina di Vincenzo Montella: ""Sta crescendo in maniera giusta con il talento, quantità e sembra aver preso in mano una squadra non soltanto per il gol da attaccante vero e l'assist, ma perché è un punto di riferimento".

Spazio anche per la gara di domenica che vedrà i viola impegnati contro il Parma e al futuro di Federico Chiesa. Ne ha parlato in esclusiva durante la trasmissione l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "I ducali sono da tenere d'occhio, hanno fatto un ottimo mercato prendendo Inglese questa estate che era anche nel mirino della Fiorentina. Commisso vuole che Chiesa sia il futuro del club gigliato, ma ancora l'offerta per il rinnovo, che dovrebbe essere intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus, non c'è stata".

Clicca qui sotto per vedere l'intera puntata di "Garrisca al Vento!":