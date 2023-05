RFV, Tutto sul Basilea: lo speciale sull'euro-rivale viola

Fonte: a cura di A. Di Nardo

Speciale Basilea- tutto sull'euro-rivale dei viola

Se è vero, come si dice, che i gatti abbiano sette vite, tra la Fiorentina e la finale di Praga c’è il felino domestico di questa Conference League. L’ Fc Basel 1893, italianizzato in Basilea, è una squadra che in questo percorso europeo è andata più volte vicina a deragliare, riuscendo però sempre a sterzare un istante prima del precipizio. Il prossimo avversario che i viola affronteranno nelle semifinali di Conference League è sulla carta più debole non per questo da sottovalutare e lo sanno bene, in ordine, Trabzonspor, Slovan Bratislava, e Nizza. Con questo podcast a cura di Radio FirenzeViola, andiamo quindi a scoprire punti di forza, fragilità e curiosità dei rossoblù di Svizzera!

