RESP. BIGLIETTI ACF A RFV, Domani oltre 32 mila al Franchi. Tutti i dettagli sulla finale di Roma

Ivan Affibbiato a Radio Firenze Viola

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha aggiornato sulla prevendita per la doppia sfida contro il Basilea e su come si stanno muovendo i tifosi anche in vista della finale a Roma: "Domani sono attesi 32mila tifosi al Franchi, la prevendita sta andando molto bene con il settore ospiti esaurito al pari della Curva Fiesole, del Parterre di Tribuna e della Maratona. Ci sono posti disponibili solo in qualche settore della Tribuna e in Curva Ferrovia".

Possibile arrivare a 35mila presenze?

"In un giorno e mezzo è molto difficile vendere 3mila biglietti e arrivare a 35mila, però in questi giorni c'è stata grande partecipazione e i fiorentini ci hanno abituati anche a grandi traguardi. Noi siamo già soddisfatti ma se si riuscisse a riempire anche la Ferrovia sarebbe un grande traguardo".

Sarà il record di presenze in Europa in questa stagione?

"Sulla Conference siamo su numeri bassissimi fin qui. La partita con il Lech è stata quella più vista con poco più di 23mila partecipanti ma quelle nel girone sono state tutte sotto le 20mila presenze. Questa però è una semifinale, Firenze l'ha capito e in più c'è anche un orario più consono. Stiamo andando bene e stiamo rispondendo a tutte le richieste. Il pubblico può essere il dodicesimo uomo. C'era stata qualche polemica perché non avevamo aperto la Ferrovia in Coppa Italia, stavolta l'abbiamo fatto...".

Per la finale del 24 maggio a Roma invece come procede?

"Facciamo una premessa: l'organizzazione è gestita dalla Lega Calcio che ha le sue regole, anche se io devo ringraziarli perché in tutte le riunioni c'è sempre stata grande disponibilità. Anche a vendere i biglietti da ieri nel nostro punto vendita, tanto per citare un esempio. Stiamo seguendo le varie fasi poi partiremo con la vendita a tutti i fidelizzati. Stiamo avendo veramente un bel responso sulle vendite. Si parla già di più di 8mila biglietti venduti ai nostri tifosi. La Curva Sud è ovviamente la parte più richiesta e i biglietti sono andati in fumo. Il mio invito a chi è abbonato è di riempire anche gli altri settori che sono veramente capienti, sia in Distinti che in Tribuna: si parla di 28mila posti a disposizione per i tifosi della Fiorentina. Il nostro obiettivo è andare incontro ai tifosi e faremo in modo di aiutare tutti, per questo io mi sono spostato anche alla biglietteria per dare una mano".

Il cambio di settore per chi ha acquistato un biglietto è possibile?

"Questo è un problema perché nonostante si voglia andare incontro ai tifosi, non dipende da noi. Il cambio di titolarità non è possibile, mi spiace ma purtroppo non è una gara organizzata da noi e non ci dà la libertà di muoverci di fronte a questo tipo di richieste".

Per la trasferta di Basilea avete già tante richieste?

"Il settore ospiti è poco capiente rispetto alla richiesta, solo circa 1800 biglietti e le richieste sono tante. Noi abbiamo grande appoggio dai tre coordinamenti che poi organizzano anche lo spostamento dei tifosi, quindi la maggior parte delle richieste provengono da lì. Ora chiaramente siamo travolti dal Basilea al Franchi, poi ragioneremo su chi avrà questi biglietti. La meritocrazia va premiata e anche se non decido io, chi era in Turchia dovrebbe avere il tagliando. Voglio ripetere che l'acquisto web è il più veloce. So che non è uso e costume del nostro tifoso ma almeno si evitano code e magari anche la pioggia".

Tanto lavoro in questi giorni...

"Sì, ma speriamo di arrivare così fino al 7 giugno (ride, ndr)".