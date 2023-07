PRUZZO A RFV, Per me Parisi parte dalla panchina

Roberto Pruzzo, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, iniziando dal neo acquisto Fabian Parisi: "Non mi sembra un'opzione spostare Parisi più alto e Biraghi terzino. A mio parere Parisi parte dalla panchina".

In attacco si ritorna sempre a Dia e Fullkrug. A lei piace il tedesco?

"Lo conosco poco. Nessuno in questo momento vuole fare un investimento, bisogna sempre cercare un prestito o un diritto di riscatto".

Dia vale 25 milioni secondo lei?

"Per Scamacca il Wast ham ne vuole 22, quindi penso di si. Pagano tanti giocatori ma pagano giusto. Dia è un buon giocatore, io ci penserei. Se ci si guarda intorno si fa fatica a trovare alternative. Anche la Roma sta facendo fatica. Jovic anche se a Firenze e a Madrid ha giocato poco ha dimostrato qualità che altri non hanno. La motivazione la deve trovare dentro sé stesso. Lui ha un carattere particolare".

Come si aggiusta la mira sotto porta?

"L’allenamento è relativo, sono qualità che si hanno dentro. Sono sicuro che ha delle grandi qualità".

Di Zapata che ne pensa?

"Io lo prenderei subito. È un giocatore che fa reparto e ha personalità. Anche se nell'ultimo anno non ha fatto benissimo ma ancora può dare molto".

Jovic dietro la prima punta lo vedreste meglio?

"Ma, questo non lo so. Jovic dentro l'aria di rigore si muove benissimo. Ha il limite che non ha segnato molto ma può fare anche la seconda punta. Gli esterni invece se non fanno gol devono crossare. Se vogliamo l'esterno che fa gol prendiamo Berardi".

Che coppia di difensori centrali sono i titolari?

"Milenkovic e Igor. Nonostante l'annata non bellissima del brasiliano. L'allenatore è li per migliorare i giocatori, se continua a cambiare sempre i giocatori perdono fiducia e ci sta che vadano in campo con più paure e più incertezze. Io sulla coppia centrale non avrei dubbi".

Gonzalez è meglio che parta da destra e concentrarsi solo sulla fase offensiva?

"Non lo so. Lui non ha i movimenti da killer da 20 gol. Lui si sente nella sua zona nella fascia sinistra. Io comunque non escluderei nemmeno di utilizzarlo punta perché ha avuto anche dei colpi interessanti".

Lei li toglierebbe dei compiti difensivi per farlo concentrare in attacco?

"Certamente".