POTENZA A RFV, Folorunsho acquisto giusto. Ha un fisico da Premier. Gudmundsson...

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Potenza è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione "Firenze in Campo" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla situazione relativa ad Albert Gudmundsson: "Gudmundsson è un giocatore importante. In lui ha visto delle potenzialità. Normale che le dinamiche e il contesto di una stagione possono mettere un allenatore e una squadra a cercare un equilibrio diverso dopo quella giornataccia in cui è capitato il malore di Bove. Lì è cambiato un po' l'ultimo periodo ma la Fiorentina sta comunque facendo un campionato importante. I problemi che Gudmundsson si sta portando dietro in questi mesi hanno portato Palladino a trovare un altro equilibrio. Durante la stagione comunque spesso succede che le gerarchie iniziali vengono meno. Però chi ha qualità alla fine viene fuori".

Il mercato ha portato Folorunsho, può ricoprire il ruolo di Bove?

"Secondo me è un acquisto azzeccato. Si sono mossi molto bene. Dal punto di vista delle caratteristiche sono leggermente diversi. Sono entrambi dinamici, Bove un pochino di più, ma Folorunsho ha un peso specifico e una fisicità da campionato inglese. Quindi secondo me è un ottimo acquisto. Non bisogna dimenticare che la Fiorentina gioca ogni tre giorni e tutti gli elementi devono essere a disposizione. Ognuno può cambiare la sua stagione anche in 4-5 giorni viste le tante partite".

Un giudizio sui suoi ex compagni al Genoa Bocchetti e Palladino

"Abbiamo giocato insieme ed eravamo abbastanza uniti tutti e tre. Sono molto amici. Da allenatori l'impronta di Gasperini ha messo tutti e due nelle condizioni di prendere degli spunti da quell'identità di gioco. Raffaele ha dimostrato di essere all'altezza e al momento i risultati gli stanno dando ragione. Per Bocchetti è una grande opportunità e non è semplice in questo momento. Il problema al Monza è soprattutto mentale. Ovvio è che la partita è delicata per entrambi. Il Monza deve smuovere la classifica e la Fiorentina deve risollevarsi da questo ultimo periodo".

