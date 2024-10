PERINETTI A RFV, Critiche a Palladino ingiuste. Ma ora è finito il rodaggio

FirenzeViola.it

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo con un passato anche al Palermo e al Siena, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra" per fare il punto sui temi di attualità di casa Fiorentina: "La sfida di stasera per la squadra di Palladino può essere un modo per ottenere un iniezione di fiducia ma in Europa bisogna stare sempre attenti. Se si parte con l'approccio giusto, formazioni come i New Saints sono facilmente regolabili ma se vengono prese sotto gamba è un problema".

Crede che debba essere dato ancora tempo a Palladino?

"Il mercato estivo è stato lunghissimo e lentissimo e la Fiorentina ha avuto la rosa al completo a disposizione solo nelle ultime settimane di agosto. Per questo dico che il tecnico ha bisogno ancora di tempo. A me le idee sembrano un po' più chiare adesso e questo vale sia per Palladino che per tanti altri allenatori che hanno da poco iniziato una nuova avventura. Adesso il tecnico però deve fare un po' più in fretta".

La stupisce che a Firenze già si mugugni per questi primi risultati?

"La considerazione che ho fatto prima sul mercato lento vale anche per questo aspetto. Diciamo che per me adesso è finito il rodaggio ed è giusto pretendere risultati dagli allenatori ma le critiche arrivate fino ad oggi a me sembrano molto ingiuste".