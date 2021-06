PAZZINI A FV: "ITALIANO? CON LO SPEZIA COSE STRAORDINARIE. A FIRENZE OTTIME PREMESSE"

Meyer e padel, un connubio per due giorni di sport e solidarietà al tennis club Raffaelli di Forte di Marmi, il 3 e 4 luglio (non è escluso che, viste le tante adesioni, si inizi già venerdì 2). Il 1' torneo padel 'Io aiuto il Meyer' vedrà impegnati calciatori ed allenatori tra cui ex viola come Giampaolo Pazzini e Stefano Pioli (ma la lista è lunga, e comprende anche personaggi come Bigica e Perin) e personaggi dello spettacolo, con galà finale con asta di beneficenza a favore dell'ospedale pediatrico fiorentino per sostenere nuovi padiglioni che verranno inaugurati da settembre.

Alla presentazione, FirenzeViola.it ha intercettato proprio Giampaolo Pazzini, che ha risposto ad alcune domande sull'attualità di casa viola oltre a spiegare l'evento: "È una cosa bella, quando si tratta di bambini lo è anche di più. Il padel è motivo di divertimento e sta prendendo tantissimo piede, ma oltre a questo è un modo per stare insieme facendo una raccolta benefica. Ci tenevo ad esserci".

Venendo alla Fiorentina, il profilo scelto per la panchina è Vincenzo Italiano: che ne pensa?

"A Spezia ha fatto cose straordinarie in questi due anni: è arrivato in Serie A e si è salvato benissimo, giocando bene e proponendo calcio. Le premesse per fare bene ci sono, la Fiorentina ha bisogno di fare una bella annata e di tornare ad ambire per i posti che merita".

Un commento anche sulla Nazionale e sull'Europeo, che metterà di fronte ai ragazzi di Mancini l'Austria.

"Si avvicina questa partita e sono molto ottimista: li ho visti giocare e l'Italia ha qualcosa in più. Poi vedo tanto entusiasmo, è una grande arma. La spinta di Roma è stata decisiva".