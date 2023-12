PAZZAGLI A RFV, Terracciano cresciuto nella costanza

FirenzeViola.it

L'ex portiere della Fiorentina e del Monza Edoardo Pazzagli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", iniziando dal match di questa sera tra Monza e Fiorentina: "Nonostante il Monza non sia una squadra semplice da affrontare perché non ha grosse pressioni da parte dell'ambiente, mi aspetto che la Fiorentina provi a far risultato perché sono partite che i Viola non possono sbagliare per raggiungere gli obiettivi prefissati".

Cosa pensa del percorso di crescita di Terracciano?

"Ha dimostrato di essere un portiere di valore oltre che un leader all'interno dello spogliatoio nonostante non sia il prototipo del mio portiere preferito, dal punto di vista stilistico. Sta dando sicurezza e sta avendo un impatto sulla squadra importante".

Su Savorani: "Sta facendo un lavoro ottimo, Terracciano oltre ad essere cresciuto è molto più costante rispetto a prima. Deve continuare su questa strada perché il ruolo del portere è delicato, ci sono degli equilibri da rispettare".

