NZOLA IN COPPA D'AFRICA? MPASINKATU A RFV: "SE NON ANDASSE RISCHIEREBBE DI RESTARE A FIRENZE CON SQUALIFICA"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Malu Mpasinkatu a Radio FirenzeViola

Mbala Nzola prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa? È il dubbio principale che continua a tenere banco da giorni in casa Fiorentina. L'attaccante viola è rientrato nella lista dei preconvocati dell’Angola, ma, in attesa che venga diramata la lista dei 26 definitivi (da presentare per tutte le federazioni africane entro il 3 gennaio, ndr), non ha ancora scelto se accettare o meno la chiamata - come anticipato da FirenzeViola.it -. Ne ha parlato oggi, su Radio FirenzeViola, l’operatore di mercato Malù Mpasinkatu, facendo un quadro della situazione e spiegando anche gli eventuali rischi a cui potrebbe andare incontro l’ex Spezia in caso di rifiuto: “Il popolo angolano lo vorrebbe, lui però ha problemi col ct Goncalves già da un po’ di tempo perché già in passato, in altre convocazioni, non è stato chiamato. Dovesse andare, l’opzione Belotti per la Fiorentina potrebbe essere interessante. Mentre se non andrà, dovrà fare molto bene, perché Italiano si aspetta molto di più e l’ha sempre difeso, sa che può fare molto meglio”.

Da esperto del settore, quali sono le possibilità che Nzola accetti la convocazione?

“Ho parlato proprio oggi con la federazione angolana: il popolo angolano lo aspetta, perché comunque è un giocatore fondamentale per loro. Ad oggi però, mi risulta che i rapporti di Nzola con l’Angola non siano idilliaci, specie col tecnico. Per cui ad oggi direi 50 e 50, non mi voglio sbilanciare perché la situazione è molto delicata”.

Qualora non andasse, rischierebbe anche una squalifica?

“Sì, c’è anche questo rischio. Bisognerebbe trovare un gentleman agreement, perché se dovesse essere convocato e lui non accettasse, senza il benestare del ct e della federazione, rischia di restare a Firenze e non poter giocare”.

Squalifica che arriverebbe dalla FIFA?

“Assolutamente. Quando sono competizioni FIFA, i giocatori non possono rifiutare la convocazione a meno che non siano infortunati. Qualora “fingessero” l’infortunio, i giocatori e anche le società rischierebbero sanzioni”.

