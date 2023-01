N. PONTELLO A RFV, Polemiche? Niente di nuovo

Niccolò Pontello, membro della famiglia ex proprietaria della Fiorentina ha parlato così della Fiorentina e della proprietà Commisso: "Mi pare che Italiano non abbia le idee chiarissime in questo momento. Ci eravamo lasciati nel 2022 con una grande prestazione e ci ritroviamo con una squadra scarica".

Aquilani ad allenare in Serie A come lo vedrebbe?

"Ci fu De Sisti che allenò la Fiorentina facendo direttamente il salto, ma anche Sacchi passò dalla Fiorentina Primaver al Milan. Vedo bei talenti tra i giovani viola, da Kayodé a Distefano, e questo è importante perché il futuro dipende da loro. Commisso l'ha sempre sostenuto: questa società si deve costruire il futuro in casa. Ovvio che oggi un club che ha questo tipo di fatturato non può non dipendere dal vivaio. Sosteniamo tutti questa squadra che in Coppa e in Conference ha due grandi occasioni".

La Lazio domenica?

"Mai vista giocare così bene come l'altro giorno. Ho rivisto il Sarri di Napoli, si trovano ad occhi chiusi ed è una squadra in grande spolvero. Ci vuole una Fiorentina come contro il Milan".

E le polemiche sulla proprietà Commisso?

"Niente di nuovo sotto il sole. La gente a Firenze ha una passione assoluta per la Fiorentina ed è ovvio che dopo prestazioni come quella contro il Torino ci possa essere polemica. Va messo in conto, ma non bisogna perdere le speranze: io vedo buone prospettive per la Fiorentina e metto in guardia chi critica questa società perché non vi rendete conto del tipo di investimento fatto con il Viola Park".

La gestione della dirigenza?

"Se ne parla male dall'esterno ma se Commisso si affida a loro, soprattutto a Barone, vuol dire che ha fiducia completa. L'arrivo di Burdisso per esempio è un segnale che ci si vuole muovere su mercati poco battuti. Si sta lavorando per costruire un gruppo di scout che possano intervenire sul mercato, lo capisco. Difficile dare giudizi. Anche se i risultati sportivi della prima squadra non sono il massimo, anche se secondo me l'anno scorso potevano essere anche meglio e qui faccio una critica ad Italiano, perché abbiamo perso troppe partite in fondo alla stagione. Spero che questo allenatore, che ha doti importanti ma non è completo e deve migliorare, possa fare il massimo".