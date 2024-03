MUSA A RFV, Allenatori giovani bravi ci sono. Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Dario Raimondi

Ascolta l'audio

Carlo Musa a Radio FirenzeViola

Il dirigente del Sestri Levante Carlo Musa, nonché x direttore sportivo dell'Avellino che portò Parisi proprio nella squadra campana, è intervenuto a Garrisca al Vento su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole proprio sul giovane terzino destro: "E' stato un passaggio importante da Empoli a Firenze. Ci sta che abbia bisogno di un periodo di adattamento, si contende il posto con il capitano della squadra. Ci vuole un po' di pazienza. Io lo portai dal Benevento dove faceva la Primavera all'Avellino in Serie D. Quando la Fiorentina ha fatto un investimento su di lui ha costruito un progetto tecnico e questo non può essere smentito dopo una stagione. Biraghi è un giocatore importante, ma in futuro secondo me sarà lui il titolare".

Sulle parole di Italiano e il futuro: "Le ho lette. Sono parole particolari che fanno pensare a un futuro lontano da Firenze. Ci sono ancora però delle gare da giocare, l'importante adesso è fare bene nel breve. In futuro sembra scritto il cambio di allenatore. Italiano ha fatto la gavetta".

Ci sono allenatori emergenti giovani? "Ci sono, anche in Serie C. Guido Pagliuca per esempio che sta vincendo un campionato con la Juve Stabia. Anche in Primavera ci sono allenatori bravi come Federico Guidi. Mi auguro che il calcio italiano possa seguire degli esempi che si notano sempre di più all'estero".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!