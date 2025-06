Pradè tra lavoro e amarezza. Il ds è scosso e valuta se continuare, ma Commisso lo sostiene

Daniele Pradè non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua prosecuzione di carriera a Firenze. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, dove si torna a parlare dell'attuale ds della Fiorentina e della dura contestazione subita dalla tifoseria nei giorni scorsi. La Rosea sottolinea come l'uomo mercato di Commisso sia da una parte a lavoro per il nuovo tecnico, ma dall'altra ferito dai fatti delle ore scorse. Pradè sta facendo i conti coi sentimenti, i pesanti attacchi della Curva Fiesole lo hanno scosso e sta riflettendo per capire se c'è modo di recuperare le energie e soprattutto se ci sono ancora le condizioni per andare avanti con la Fiorentina.

Intanto però l'amarezza viene affiancata dalla necessità di portare avanti il progetto. Va precisato che il direttore sportivo ha un contratto in scadenza il 30 giugno, come ogni anno, perché per sua scelta non sono mai stati previsti accordi pluriennali. La certezza di cui gode Pradè è la stima e la fiducia che ripone in lui Rocco Commisso, ribadita a voce in conferenza stampa e al telefono venerdì scorso, quando il presidente era in collegamento col Viola Park per chiudere l'operazione rinnovo di De Gea.