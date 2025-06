Ranieri in Nazionale: il capitano viola raggiunge l'Italia al posto di Buongiorno

La notizia più lieta della mattinata in casa Fiorentina, dopo lo spavento notturno per l'incendio al Viola Park, proviene da Coverciano. Perché nell'attuale ritiro della Nazionale di Spalletti, impegnata a breve nelle prime due gare di qualificazione al Mondiale 2026, arriverà il capitano viola Luca Ranieri. Il difensore prenderà infatti il posto di Alessandro Buongiorno, out per un problema muscolare che lo costringe al forfait anticipato e al rientro a Napoli. Al posto dell'ex Torino il ct Spalletti ha deciso così di chiamare Ranieri, che per la prima volta abbraccia la maglia dell'Italia.

Questa la nota diffusa dalla Nazionale: "Il calciatore Alessandro Buongiorno, indisponibile per le prossime gare, lascerà questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza. Al suo posto, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, in arrivo già nella tarda mattinata al CTF di Coverciano".