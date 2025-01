MINOTTI A RFV: "Folorunsho la chiamata migliore possibile: vi spiego"

Così Lorenzo Minotti, ex calciatore e oggi commentatore Sky, sulla Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "Il girone d'andata è positivo e in linea con il valore della squadra. I primi due mesi sono stati difficili, poi c'è stata la cavalcata fantastica di otto vittorie consecutive e poi qualche inciampo. Ma tutto sommato è stato un buon percorso. Purtroppo dopo la vicenda Bove la squadra deve ritrovare una certa identità tattica".

In difesa c'è stato il calo di qualche singolo?

"Sì, ma in generale ha pesato tanto l'assenza di un giocatore che era fondamentale per l'equilibrio che dava. Dopodiché è normale che un ragazzo giovane come Comuzzo abbia un calo e che abbia necessità di rifiatare. Forse serviva qualche valutazione diversa da parte dello staff tecnico. Però la squadra è allineata con le potenzialità del gruppo. La Fiorentina può lottare tra il sesto, settimo, ottavo posto. E se le cose andranno benissimo magari ci sarà la possibilità di regalarsi il sogno Champions".

Cosa pensa di Folorunsho? Serve un altro centrocampista?

"Folorunsho è la chiamata migliore che si poteva fare, è il giocatore che per caratteristiche serviva alla Fiorentina. Assicura tanti centimetri sia in fase offensiva che difensiva. Dà la possibilità di giocare sui lanci lunghi. Un altro centrocampista? Se ne arrivasse un altro sarebbe il benvenuto, ma bisognerà anche dare fiducia a quelli che ci sono, come Richardson".

