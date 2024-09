MASPERO A RFV, Gudmundsson attaccante totale: sa fare tutto

FirenzeViola.it

Riccardo Maspero, ex tra le altre di Fiorentina e Torino, è intervenuto a Radio FirenzeViola commentando così il debutto in viola di Albert Gudmundsson: "Non c'era miglior biglietto da visita per presentarsi a Firenze. Ha grandissime doti e qualità e può valorizzare il gioco di Palladino. Come attaccante è atipico e totale: seconda punta, trequartista o esterno, è sempre efficace".

Sul secondo rigore invece: c'è stata una discussione tra Gudmundsson e Kean per decidere chi lo dovesse battere...

"Può succedere, ma penso che in quelle circostanze il giocatore in fiducia deve calciarlo. Lui poi è un ottimo rigorista, ma domenica, per come è entrato, avrebbe dovuto tirarne dieci di rigori".

A Firenze nel recente passato c'erano stati problemi dal dischetto, anche per la mancanza di una gerarchia. Secondo lei è giusto avere una ferrea lista di tiratori?

"La gerarchia c'è, ma è più un elenco di chi abituati. Magari ce ne sono tre e poi tra questi può decidere di calciarlo chi se la sente di più".

Su Andrea Colpani invece, che ne pensa di questo avvio di stagione?

"L'ho visto in fiducia e in crescita. Domenica mi è sembrata in generale una bella Fiorentina, senza campioni ma con giocatori con colpi e vivi, uno di questi è Colpani. Se entra in fiducia può fare molto bene".