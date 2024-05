MALOTTI A RFV, Conference non "coppetta". Vi spiego perché mi piacerebbe Aquilani

FirenzeViola.it

L'allenatore e tifoso viola Roberto Malotti è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo" per parlare dell'attualità viola, a partire dalla possibilità di conquistare la Conference: "Sarebbe un valore aggiunto vincerla e significherebbe lasciare un segnale nella storia della Fiorentina, sbagliato pensare che sia una coppetta. Non ce la dobbiamo far scappare"

Importante risposte dei big a Cagliari? "Fondamentale perché quando affronti partite difficili hai bisogno di leader tecnici e carismatici, i simboli. Per la vittoria finale non si può prescindere da questi giocatori e quindi è fondamentale che facciano parte della partita e ne siano protagonisti. Abbiamo nisogno del loro tasso tecnico, il migliore nella Fiorentina e ce lo devono far vedere mercoledì".

Futuro viola? "La Fiorentina sceglierà probabilmente ad un allenatore giovane e legato al passato della Fiorentina, sperando di continuare a lavorare su delle basi. La Fiorentina ha voglia di proseguire con un calcio propositivo e vincente. Penso che la Fiorentina pensi ad Aquilani. Posso essere d'accordo perché portano a Firenze uno con grande entusiasmo e che ha dimostrato, pur senza grande esperienza, di essere tagliato per questo lavoro. Bisogna pur sempre cominciare, uno deve essere portato e ci deve nascere, non conta che lui abbia poca esperienza perché ha un passato comunque importante. Poi sarà a lui a dover dimostrare il valore, ma credo possa portare entusiasmo all'ambiente anche se c'è chi cercava risposte più sicure".