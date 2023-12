MAIETTA A RFV, Terracciano portiere moderno. Baldanzi spero venga a Firenze

Ascolta l'audio

Domenico Maietta a Radio Firenze Viola

Domenico Maietta, ex Hellas Verona, ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Il Verona quest'anno è partito forte, poi una serie di difficoltà l'hanno messo in uno stato quasi pietoso. Li ho visti tante volte dal vivo e non meritano la classifica che hanno, stanno facendo tanta fatica e per salvarsi devono fare qualcosa in più. A me fa veramente male vedere l'Hellas così in basso".

Potrà mettere in difficoltà la Fiorentina con la velocità?

"L'Hellas ha costruito le sue squadre sulla fisicità. Davanti se la giocano Djuric e Bonazzoli, fanno un po' un gioco alla Juric o alla Tudor ma non è la stessa cosa. Giocano tante palle sulla sponda dell'attaccante e contro la Fiorentina vedo difficile questo tipo di gioco".

L'Hellas può mettere in difficoltà la Fiorentina come l'Empoli?

"Conoscendo bene anche mister Andreazzoli, le due squadre fanno un gioco molto diverso. Non vedo grande facilità di palleggio anche dalla difesa nell'Hellas. Fanno sempre il gioco con i lanci lunghi, forse hanno visto che la Fiorentina va un po' in difficoltà con squadre che si chiudono a riccio. Ma la qualità dell'Hellas è molto diversa da quella dell'Empoli".

E Terracciano?

"Ragazzo intelligentissimo, si applica tanto e sottolineo la sua bravura. A Empoli aveva davanti ottimi portieri ed è sempre stato al suo posto, poi alla Fiorentina ha avuto la sua occasione. Per me è un portiere moderno, bravo con i piedi e nelle letture. Merita sempre una chance".

Baldanzi è pronto per il grande salto?

"L'ho conosciuto ed è sempre stato molto forte. Da dirigente a Empoli l'ho visto esordire e ha dimostrato subito il suo carattere. Ha una qualità straordinaria, quindi per me ha un futuro importante. Si deve puntare su di lui. Spero che la Fiorentina faccia uno sforzo per prenderlo".

