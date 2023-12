MAIETTA A FV, A gennaio serve un bomber da 15 gol

FirenzeViola.it

Per commentare la situazione attuale in casa Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex capitano di Bologna, Empoli ed Hellas Verona: Domenico Maietta.

La Fiorentina è in zona Champions: dove può arrivare questa squadra?

"La Fiorentina sta dimostrando di fare un gran campionato, come sta accadendo anche per il Bologna. I Viola sono già 2/3 anni che stanno meritando questa classifica, se la stanno giocando con le big del campionato. È comunque ancora presto per dare giudizi decisivi, perché basta una sola partita sbagliata, o due risultati falsi, che rischi di essere scavalcato. Bisogna fare i conti alla fine. La società gigliata, comunque, sta meritando questo posto in classifica, indipendentemente dal fatto che sia in Champions o Europa League".

Da ottimo ex difensore, che ne pensa del reparto difensivo viola?

"È una squadra, quella di Italiano, che sta costruendo tanto, che si apre numerosi varchi, cercando di giocare in ampiezza, giocando dal basso, a volte anche rischiando. Io parlo del reparto difensivo intendendolo non solo come la difesa, bensì come tutta la squadra: si attacca in 11 e si difende in 11. A mio avviso la Fiorentina sta facendo molto bene: cambiano spesso gli interpreti, ma è una squadra compatta che quando vuole raggiungere un obiettivo lo fa con grande sacrificio. Lo abbiamo visto contro la Roma e contro il Verona in casa: in questa ultima gara, la prestazione non mi è piaciuta tantissimo, ma è riuscita a stringere i denti e portare a casa il risultato".

Che ne pensa, invece, degli attaccanti a disposizione di Italiano?

"Sugli attaccanti penso che stiano facendo molta fatica: manca un bomber da 15 gol, ma portano avanti un gioco propositivo, in cui possono segnare tutti. Quindi, anche se al momento non c'è un finalizzatore che assicuri le reti necessarie a stagione, mi auguro che a Gennaio, visto il mercato di riparazione, si possa trovare una soluzione per il reparto offensivo".