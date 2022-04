LUPPI A FV: "ITALIANO UNA BELLA REALTÀ. MILENKOVIC? TENERLO SAREBBE UN VALORE AGGIUNTO"

Fiorentina-Venezia rappresenta uno snodo importante per le ambizioni delle due squadre ed entrambe cercheranno domani al Franchi di ottenere un risultato positivo. Gianluca Luppi, doppio ex della sfida, contattato in esclusiva da FirenzeViola.it, ha le idee chiare sull'importanza della partita: "Sarà una gara delicata, soprattutto per il Venezia che deve fare dei punti salvezza, mentre la Fiorentina dovrà confermare quanto fatto vedere a Napoli. La chiave del match per i veneti saranno le motivazioni, che devono fare la differenza in questo caso".

Quanto merito ha invece Italiano nella stagione della Fiorentina?

"A me non ha stupito perché l'ho seguito allo Spezia ed ora sta confermando quanto di buono aveva fatto prima. Ormai è una bella realtà e della sua squadra mi colpisce l'intensità con cui gioca, il fatto di voler sempre andare a prendere alti gli avversari, l'essere sempre propositiva... Poi dalla partenza di Vlahovic non è cambiato niente ed è merito suo".

La crescita di Igor invece l'ha sorpresa?

"Anche qui è stato bravo Italiano a farlo giocare da difensore centrale perché prima il suo ruolo naturale era sempre stato il terzino sinistro. Può migliorare ancora, soprattutto acquisendo la consapevolezza di essere forte. Nel calcio di oggi sono spariti i numeri 10, non c'è più nessuno che salta l'uomo, c'è meno qualità e chi marca a uomo risalta di più".

Milenkovic è da trattenere o può essere una pedina sacrificabile?

"Parliamo di un calciatore ambito da grosse squadre e questo già la dice lunga. Da anni è al centro di trattative di mercato, ma la Fiorentina è stata brava a trattenerlo e, dovesse riuscirci ancora, rappresenterebbe sicuramente un valore aggiunto".

La società viola sta operando bene dopo anni difficili?

"Direi di sì e poi, soprattutto, ha fatto davvero un bel lavoro per la città con il Viola Park e il progetto di restyling del Franchi".

Quanto pesa durante la settimana, nel caso del Venezia, perdere da 6 gare di fila?

"Si vive cercando di fare punti e l'ambiente del Venezia è abituato a pensare alla salvezza. Noi perdemmo 6 partite consecutive ad inizio anno, ma poi ci salvammo... Ovviamente qui è un po' diversa la situazione, ma le ambizioni sono le stesse".

Quanto inciderà il Franchi?

"Il pubblico della Fiorentina è caldo, generoso ed esigente: darà senz'altro un aiuto in più".