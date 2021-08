LADY PEZZELLA A FV: "FIRENZE CI RESTERÀ NEL CUORE. GERMAN CAPITANO UN ORGOGLIO. DA13..."

"Ciao Firenze ci mancherai! Siamo stati felici in questa città che ci rimarrà sempre nel cuore. Il calcio è fatto così purtroppo; a volte dobbiamo dirci addio per tanti motivi e non possiamo farci nulla ma stare qui è stato veramente un piacere" a dirlo è Agus Bascerano, moglie di German Pezzella che domani diventerà un giocatore del Betis Siviglia. "Ma il nostro è un arrivederci a Firenze e alla Toscana, di sicuro torneremo".



Agus traccia poi i momenti più belli e quelli più difficili di questi quattro anni a Firenze: "Felici lo sono stati sempre. I tifosi come tutte le persone che abbiamo incontrato qui ci hanno sempre trattato molto bene, a tutti e due e ci sentiamo dunque molto amati. Non sono mancati però momenti molto difficili: a partire dalla morte di Astori, un momento molto drammatico, fino alla pandemia e tutto quello che ha comportato, con German malato mentre io ero fuori dall'Italia. E ovviamente un altro momento molto triste è questo: ora che dobbiamo andarcene".

Cosa pensi di questi 4 anni del German calciatore? "Lo dicono tutti, è un vero capitano. E sempre stato un orgoglio per me che lui sia stato il capitano della Fiorentina. Mio marito d'altronde è una persona fantastica e fa tutto con il cuore".



Cosa ci mancherà di Firenze? "Tutto, Firenze e tutta la Toscana con i suoi paesaggi sono i più belli. E il cibo (sorride, ndr). L'Italia è il posto migliore per mangiare. Ci mancherà sicuramente e anche per questo torneremo"