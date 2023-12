GEROLIN A RFV, Per la cifra spesa per le punte mancano gol

FirenzeViola.it

Manuel Gerolin a Radio FirenzeViola

Il dirigente sportivo Manuel Gerolin è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo" per parlare di Roma-Fiorentina da ex dirigente giallorosso: "Roma-Fiorentina è una partita storica di grande rivalità ma anche correttezza. Io ricordo lo spareggio al Curi tra Roma e Fiorentina per andare nell'allora Coppa Uefa, vinsero i viole e segnò Pruzzo, ex della sfida".

Beltran-Nzola per ora non hanno convinto per quanto costati? "La Fiorentina ha speso tanti soldi in questi anni per arrivare a posizioni più alte dove è ora. Certo se spendi 25 milioni pretendi qualche gollettino in più, l'argentino era sotto la lente di Burdisso credo e poi come alternativa hanno preso uno che il tecnico conosceva bene ma per ora non stanno dando quanto ci si aspettava"

A gennaio si trova una punta? "Se non si è fatto in estate quando hai più mesi per cercare la punta, a gennaio a meno che non spendi tanti soldi è ancora più difficile trovarlo. Certo io ero abituato a spendere cifre minori, 25 milioni li prendevo vendendo nel caso. Ci vuole organzizarsi prima e prenderli a cifre minori per poi farli crescere, come faceva magari Corvino prima".

Spesso si pesca all'estero mentre Kayode è un prodotto della casa? "Nel momento che vai all'estero il giocatore lo devi acquistare forte più di quello che hai in casa, ma se in casa ce l'hai inutile acquistarlo altrove. Bene Kayode, questo sta accadendo anche alla Roma ad esempio"