FIRICANO A RFV, Champions? Ecco perché crederci

Aldo Firicano a Radio Firenze Viola

Per commentare Fiorentina-Salernitana e il momento della squadra di Italiano, su Radio FirenzeViola spazio all'ex difensore Aldo Firicano: "Champions? Perché no. La Fiorentina ci può credere soprattutto per due motivi: uno perché ci sono alcune squadre in difficoltà e più in ritardo rispetto alle posizioni europee; poi c'è anche da dire che la Fiorentina ha un potenziale ancora non espresso a pieno, quindi può ancora crescere. Il gioco di squadra c'è, ora mancano gli assoli dei singoli. Uno che sta facendo bene è Bonaventura".

E sul mercato di gennaio: "Difficile comprare qualcuno che faccia la differenza ora. Credo che l'idea del club sia comunque puntare su calciatori da lanciare e non già affermati. La Fiorentina può puntare alle primissime posizioni anche senza rivoluzionare la squadra. Non mi aspetto spese folli a gennaio".

