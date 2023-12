FER-FIO, 1-1 e missione compiuta: viola agli ottavi

NOTIZIE DI FV SI VA AGLI OTTAVI, MA QUANTO PESA QUELLA...GUFATA Sono indecisa se iniziare i miei commenti partendo dalle ovvietà o dalle parolacce! È chiaro che sarò bippata anche nello scrivere ma penso che, oltre alla soddisfazione di proseguire il cammino europeo, ieri non sia stata una grande serata per molti... Sono indecisa se iniziare i miei commenti partendo dalle ovvietà o dalle parolacce! È chiaro che sarò bippata anche nello scrivere ma penso che, oltre alla soddisfazione di proseguire il cammino europeo, ieri non sia stata una grande serata per molti... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi