EX OSS. ACF A RFV, In Italia pessima gestione dei giovani. Consiglio un esterno brasiliano

Andrea Cioni, ex osservatore per la Fiorentina in Brasile, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola weekend".

Ha notato qualche nome importante nel Mondiale Under 20?

"L'Italia ha messo in luce giocatori importanti e mi stupisce non vederli già in squadre importanti. Ad esempio Casadei, che ha dato spettacolo, che è al Reading. Pafundi poi ha dato spettacolo e la difesa mi è piaciuta tantissimo. Il portiere dell'Italia poi ha il miglior portiere del torneo ed è triste che non sia oggetto di mercato. Non me lo spiego. Siamo tutti a caccia di giocatori stranieri e li paghiamo tanto quando li abbiamo in casa degli ottimi italiani".

Anche alla Fiorentina solo Bianco ha giocato un po' in prima squadra...

"Non capisco perché non si investa sui giovani, è un movimento strano. In sudamerica i 2003/2004 fanno bene sia nelle giovanili che in prima squadra e dopo pochi mesi generano flusso di mercato. Anche dietro ai tanti giovani che ha preso Corvino non sono sulla bocca di tutti. La Fiorentina primavera è arrivata in finale

Su Retegui: "E' già avanzato di età. Secondo me Mancini fa questi nomi per provocare. In Serie B e Lega Pro è pieno di giocatori così. Se non ha un buon trequartista o una squadra che si muove per lui fa fatica".

Si è parlato anche di Giovane Do Nascimento in ottica Fiorentina

"Si è detto che il dg della Fiorentina era qui a parlare con la dirigenza del Corinthias, ma credo siano solo voci. E' un 2003 che ha fatto benino con l'Under 20, ma non ha fatto una grande Coppa San Paolo, oltre a poche presenze in prima squadra. E' un po' una seconda punta alla Lautaro Martinez. Poi c'è un tal Giovani, esterno 2004 del Palmeiras. Gioca già in prima squadra. Mi ricorda Di Maria. Preferisco lui a Giovane Do Nascimento. Ad oggi non credo valga più di 10 milioni. Marcos Leonardo? Sembra lo stia prendendo la Lazio per 15/18 milioni. I parametri di mercato sono questi".

Giusto dare un'altra chance a Cabral?

"Non credo abbia tanti margini di miglioramento, le sue caratteristiche sono queste, non credo possa diventare un attaccante alla Vlahovic e fare più di 20 gol".

Cosa crede sia successo a Igor?

"Secondo me nella Fiorentina ci poteva stare, magari non da titolare, ma l'errore in finale ha compromesso la stagione e il futuro".