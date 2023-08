ESCLUSIVA FV, CABRAL PRIMA DELLA PARTENZA: "UN BACIONE A FIRENZE"

Fonte: Esclusiva di Luciana Magistrato

Un bacio a Firenze, l’ultimo saluto di Arthur Cabral testimoniato da Firenzeviola.it. Il brasiliano è rientrato in città dopo la giornata di ieri trascorsa al mare e regala ai nostri microfoni il saluto ai tifosi condito da un bacio. Per 20 milioni di euro, più 5 di bonus, il brasiliano lascia la Fiorentina e si prepara alla sua nuova avventura in Portogallo, alla corte di Rui Costa nel Benfica.

Con 19 gol complessivamente segnati in 63 presenze (10 in campionato, 8 in Conference League e 1 in coppa Italia) Cabral saluta una piazza che lo ricorderà comunque a lungo anche se il suo rendimento non è stato esplosivo. Merito di un atteggiamento e di un attaccamento alla maglia che nessuno ha mai messo in discussione, oltre a un modo di essere apprezzato in fretta da tutti, non solo per quei palleggi in Piazza Tasso con qualche giovane appassionato viola rimasti negli occhi dei tifosi.

Cabral lascia spazio all’arrivo, imminente, di Nzola atteso già oggi in città, poi si metterà a disposizione del tecnico del Benfica Schmidt dopo che anche la società viola può rallegrarsi per una plusvalenza non indifferente al cospetto dei 15 milioni spesi nel gennaio 2022 per prelevarlo dal Basilea. Non avrà lasciato il segno nella storia dei grandi bomber viola, ma certamente King Arthur saluta una piazza che lo ha saputo conoscere e apprezzare non solo per quanto visto in campo.