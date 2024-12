DURANTE A RFV, Henrique forte, può fare esterno e punta. Ma la testa...

FirenzeViola.it

L'agente Fifa esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di mercato e in particolare sull'esterno del Botafogo Luiz Henrique accostato ai viola: "Il giocatore è molto forte, fisicamente e tecnicamente, rapido, esplosivo e con qualità tecnica, può fare l'esterno a destra e sinistra ma anche il centravanti, quindi può fare anche il vice Kean qualora non potesse giocare. Il problema non è tecnico ma è il fatto che è un giocatore importante. Viene dalla cantera del Fluminense poi va al Betis Siviglia dove non si ambienta del tutto, non fa benissimo ma benino, ed è così tornato in Brasile invece di seguire la solita catena Premier o big Spagna, al Botafogo di questo magnate che ha più club, pagato 16 di cartellino più due di competenze. Ha vinto la Libertadores praticamente da solo anche se questa Libertadores non è eccezionale".

"Questo giocatore la Fiorentina non lo seguirebbe mai se avesse qualcosa che non va - aggiunge Durante - Se però uno acquista a 18 un giocatore e poi te lo danno a 20, c'è qualcosa che non va, perché si dice che non voglia andare al Lione che è della stessa proprietà, perché magari sente altre sirene come quella della Fiorentina, quindi sul piano comportamentale non è a irreprensibile. Poi è di dominio pubblico che è implicato in una inchiesta per un giro di scommesse e qualche altro problema lo dà. Si adatterà a Firenze, farà bene? Le qualità le ha. In Italia non c'è uno così forte fisicamente e qualità tecniche eccellenti, con un'altra testa sarebbe in una big europea. Non è meno di Vinicius Jr, potenzialmente è un crack ma con qualche rotella che non funziona bene".