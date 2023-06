DI GENNARO A RFV, Lopez top per i viola. Terrei Jovic

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola Antonio Di Gennaro - opinionista Rai e di RFV - è intervenuto questa mattina nel corso della nuova trasmissione "Chi si compra?" di RadioFirenzeViola per parlare dei principali temi d'attualità di casa viola. Ecco le sue parole: "Chi al posto di Amrabat? Già il fatto che resti Italiano è una bella notizia. Il regista è un ruolo importante e sarei contento se si tornasse all'antico, con la scelta di un play vecchio stampo. Io adoravo Torreira e reputo Maxime Lopez un giocatore fantastico. La Fiorentina deve lavorare sulla sua colonna vertebrale, ovvero portiere, regista e attaccante".

In particolare di Lopez del Sassuolo cosa le piace?

"Pur essendo basso... è davvero un giocatore importante. E' un elemento intelligente, rapido e sa sempre cosa deve fare. Mi ha sempre impressionato per la sua capacità di essere al posto giusto. E' un giocatore da Fiorentina, per le caratteristiche e per il suo valore. Penso che sia pronto per alzare il suo livello in carriera, trasferendosi a Firenze".

Di Terzic che idea si è fatto?

"Penso che alla Fiorentina serva un giocatore in grado di alzare il livello sulla fascia sinistra. In ogni reparto serve competitività".

E in attacco, tra Jovic e Cabral, chi cederebbe?

"Tra i due terrei sicuramente il serbo: poteva risparmiarsi certe dichiarazioni appena arrivato e pensare maggormente a calarsi nella realtà viola ma se dovessi scegliere chi tra i due tenere non avrei molti dubbi".