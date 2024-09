DI GENNARO A RFV: "Kean può fare la differenza. Kayode deve ritrovare brillantezza. Contro la Dea serve una Viola al top"

FirenzeViola.it

L'ex calciatore, oggi commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare delle tematiche d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dall'avvio di stagione di Moise Kean: "Kean sembra sulla strada giusta, la strada che abbiamo sempre tutti auspicato per lui. L'arrivo di Kean è stato richiesto da Palladino e questo è molto importante. In Nazionale ha fatto gol e l'atteggiamento è quello giusto. Per ora sta ripagando l'investimento. E' in un ambiente in cui l'attaccante dopo Vlahovic è mancato e può rappresentare un giocatore che può fare da la differenza. A partire da domenica anche se non sarà facile contro l'Atalanta".

Perché Kayode non ha trovato posto in Under21?

"Hanno giocato due ottimi terzini come Zanotti e Savona. Forse deve trovare brillantezza e migliorare anche a livello tattico. Questa esuberanza fisica che lui ha sempre avuto la deve ritrovare però ha l'età dalla sua parte. Conta il presente e ora Dodo alla Fiorentina e Zanotti e Savona in Under21 gli sono davanti. Deve ritrovare smalto e posto. Ma non deve buttarsi giù, tutt'altro. Può capitare ma è proprio lì che devi essere forte e lavorare di più anche sotto l'aspetto mentale. Non mi sembra un ragazzo esaltato. La maturazione avviene anche stando sempre sul pezzo e riconquistandosi il posto. Deve migliorare tecnicamente e tatticamente".

Quanto e dove maggiormente deve migliorare Palladino?

"Tanto deve migliorare. Il mercato aperto con il campionato iniziato è stato qualcosa di difficile anche per la Fiorentina. Dopo la sosta lui aveva detto ci sarebbe stata una Fiorentina migliore ma devi avere un'idea. Contro l'Atalanta ci deve essere una viola al top anche perché l'Atalanta avrà rimesso tutto apposto dopo la sconfitta contro l'Inter e Gasperini sappiamo essere maestro a livello tattico. Devi avere la qualità tecnica per eludere il pressing sennò contro l'Atalanta subisci".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA