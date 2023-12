DI GENNARO A RFV, Ci vuole un esterno. Io voto Berardi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

L'ex viola e opinionista di Radio Firenzeviola Antonio Di Gennaro ha parlato così durante 'Chi si compra': "Al netto di un infortunio di Nico Gonzalez, che non è da poco, vincere anche le partite sporche come quelle contro l'Hellas è un segnale positivo che questa squadra può fare qualcosa di importante quest'anno. Anche il gol di Beltran è un segnale che va colto al volo. Quest'anno per il quarto posto c'è anche la Fiorentina che ci può pensare davvero. Poi vanno valutate le tre competizioni. Il Bologna è una scheggia impazzita, ha un allenatore fantastico e gioca un calcio moderno che si adatta alla squadra avversaria. Zirkzee ha fatto il bischero a Firenze ma è un giocatore forte. Ma torno sul mercato di gennaio".

Prego.

"Se si trovano i giocatori giusti, con le caratteristiche che servono, allora la Fiorentina il quarto posto se lo gioca. Bisogna trovare la competenza che guidi il mercato viola".

Per l'attacco della Fiorentina chi vorrebbe?

"Belotti secondo me sarebbe un ripiego. Se hai pagato 25 Beltran, un attaccante più pronto ti costa anche di più. Nzola non si è dimostrato per quelle che erano le aspettative e non so se la situazione migliorerà. Io chiedo a Italiano di vedere Beltran titolare per 3-4 partite di seguito. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di un esterno forte, un investimento su Berardi lo farei subito".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO