DAMIANI A RFV, Ikoné ha 10 gol nelle gambe. Adli non mi entusiasma: ecco perché

© foto di FEDERICO SERRA

L'intermediario e grande conoscitore del calcio francese Oscar Damiani ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Che abbia qualità l'ho sempre pensato e soprattutto lo ha pensato la Fiorentina che lo ha preso. Gli è mancata solo continuità, speriamo che ora la trovi per far vedere il suo valore. Si tratta di un calciatore di ottimo livello. Io penso possa diventare un titolare o comunque un'alternativa ai titolari. Ha nelle gambe 10 gol all'anno, se ne fa solo uno non va bene. Bisogna che dimostri le sue qualità".

Più adatto al calcio di Palladino?

"Sì sono d'accordo. Deve giocare nello spazio anche palla al piede, guardando la porta, e Palladino gioca questo tipo di calcio".

Si aspettava che il Milan si liberasse di Adli?

"È un buonissimo giocatore a livello tecnico però non sempre riesce a esprimere le sue qualità. Anche nella fase difensiva non è molto applicato. Deve prendere fiducia ma lo dico: non sono un grande estimatore di questo giocatore che in ogni caso può far bene a Firenze. È importante che la Fiorentina abbia spesso la palla tra i piedi, il giocatore non si discute ma è un po' lento. Deve essere più rapido".

