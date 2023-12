COLLAUTO A RFV, Viola da alta classifica. A gennaio non semplice ma dirigenza ok

FirenzeViola.it

Mattia Collauto a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo Mattia Collauto è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per parlare della vittoria di ieri della Fiorentina. Queste le sue parole: "Quella di ieri è una vittoria importante perché il salto di qualità dei viola passa da queste partite. La Fiorentina ha una sua filosofia ma deve passare anche da questo tipo di vittorie per stare là in alto. È stato un segnale importante".

La Fiorentina ha una grande occasione in questa sessione di mercato per provare ad alzare l'asticella, cosa ne pensa?

"I dirigenti avranno sicuramente le idee chiare su come intervenire. I viola possono permettersi di giocare in vari modi. Sono certo che interverranno, ma anche ad ora la Fiorentina può stare in alto in classifica. Poi vincere è una questione di dettagli, non è mai semplice. L'anno scorso ci è andata vicino e quest'anno ci riproverà anche se non è facile come dimostrato dal Napoli. La Fiorentina sta dimostrando di essere una grande".

La Fiorentina deve intervenire anche sui centrali difensivi?

"Ieri hanno avuto delle difficoltà con Djuric. Però fino ad ora secondo me i centrali della Fiorentina hanno fatto bene. Inoltre è cresciuto molto Ranieri. Credo che per fare il salto di qualità i viola debbano prendere un calciatore di livello che con qualità possa dare qualcosa in più nelle partite importanti. La Fiorentina sta facendo punti in vari modi, non sarà facile intervenire sul mercato ma penso che la dirigenza abbia fino ad ora fatto bene".

