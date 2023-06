BONGIORNI A RFV, Gnonto perfetto per il 4-3-3 di Italiano

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni a Radio Firenze Viola

Antonio Bongiorni, noto talent scout, ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione attuale in casa Fiorentina: "Ci vorrebbero gli arabi per fare un mercato da 20/25 milioni ad acquisto. Dopo la splendida avventura dello scorso anno, finita purtroppo in maniera antipatica, credo che i tifosi viola si aspettano qualcosa di più. La Fiorentina investirà qualcosa, ma tutto dipenderà da Amrabat".

Gnonto? "Secondo me è importante investire nei giovani italiani. Già da bambino si vedeva che aveva qualità a livello fisico. Dal punto di vista tecnico e tattico è migliroato tanto. In un 4-3-3 come quello di Italiano farebbe molto bene, può sfruttare la sua abilità nell'uno contro uno e magari anche trovare il gol".

Castrovilli? "Se la Fiorentina non gli rinnova il contratto è una grande sorpresa per me. Secondo me se recupera bene dall'infortunio è un valore aggiunto. Parliamo di un calciatore atipico, non si capisce se è una mezzala, un trequartista o una seconda punta".

Un giudizio sulla squadra mercato viola? "Non è facile dare un giudizio su coloro che hanno in mano la situazione. Spesso la squadra non è composta solo da Pradè, ma anche dagli osservatori. Daniele è uno che ha fatto vedere di capire di calcio. La Fiorentina negli scorsi anni non ha fatto un brutto mercato".