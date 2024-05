ARGURIO A RFV: "Entro due anni la Fiorentina dovrà scegliere se fare il salto o vivacchiare"

FirenzeViola.it

Christian Argurio, ds del Novara, ha parlato a "Chi si Compra" durante Radio FirenzeViola del percorso di crescita della Fiorentina: “Credo che sia importante dare solidità ai risultati del recente passato. Quindi dare continuità all’Europa. Può non piacere la Conference ma se si vince è un grandissimo traguardo, e in ogni caso fare due finali consecutive è un merito di allenatore e società. Rimanere fra le prime 7-8 squadre del campionato è il primo step per poi arrivare a competizioni come l’Europa League. La Fiorentina ha dei dirigenti validi per potersi consolidare in quel senso. Nell’arco dei prossimi due anni la squadra viola può pensare di alzare l’asticella”.

Consolidare quel tipo di classifica che forza può dare in termini dirigenziali?

“Prima bisogna chiedersi cosa significhi consolidarsi. Secondo me è quello che sta facendo adesso la Fiorentina, che adesso è a un bivio: come continuare questo consolidamento? Si dovrà decidere se diventa il punto di partenza per poter fare l’Europa o la Champions League. L’altra strada è quella del continuare a vivacchiare, oppure fare peggio. In un paio d’anni arriverà il momento di scegliere”.

