AMOR A RFV: "ARTHUR DÀ IL MEGLIO DA MEZZALA. QUI AL BARÇA AL TOP. AMRABAT ERA NELLA NOSTRA LISTA"

Fonte: a cura di Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Guillermo Amor a Radio Firenze Viola

L'ex bandiera del Barcellona (con oltre 300 presenze) con un passato nella Fiorentina Guillermo Amor - oggi responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona stesso - ha parlato in esclusiva a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio", soffermandosi in particolare sull'ormai certo approdo a Firenze di Arthur Melo, mediano della Juventus con un passato nel Barça tra il 2018 e il 2020. Ecco le sue parole: "Arthur resta un buon calciatore, nonostante l'annata che si è messo alle spalle. Quando ha giocato qui ha fatto molto bene: ha un grande tocco di palla. E' arrivato nella Liga nel suo momento migliore dopo aver fatto bene in Brasile. Qui ha avuto subito l'opportunità di giocare e ha sfruttato l'occasione".

Dal suo punto di vista, Arthur è un regista oppure una mezzala?

"Dipende da che tipo di modulo vorrà utilizzare la Fiorentina nella prossima stagione. A Barcellona giocavano con un 6, un 8 e un 10 - parlando dei classici numeri di maglia - e lui dal mio punto di vista dà il meglio come numero 6, ovvero come mediano davanti alla difesa. Volendo però può fare il "volante", come numero 8 interno. A lui piace molto tenere la palla e la sa trattare bene".

Il bilancio in Spagna, dunque, è positivo per lei...

"Giocare a Barcellona è sempre molto difficile, la concorrenza con gli altri è sempre molto difficile. Ma lui non ha subìto le pressioni esterne. Anzi, ha gestito al meglio le opportunità che ha avuto e ha risposto benissimo sul campo, tenendo peraltro un livello costante di qualità di gioco".

Amrabat lo avrebbe visto bene al "suo" Barcellona?

"So che era nella lista degli acquisti del Barça. Alla fine però nelle ultime ore è arrivata la firma di Oriol Romeu, preso dal Girona, che prenderà il posto di Busquets. Nel Marocco ha fatto benissimo per cui credo che sia un giocatore di grande livello. Per le sue qualità potrà arrivare a giocare presto in una squadra del livello del Barcellona".