AG. DI GREGORIO A RFV, Mai contatti coi viola. Lui...

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Alaimo

Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza Di Gregorio, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante il "Social Club". Queste le sue parole sulla stagione del suo assistito: "Il bello dello sporti è non porsi mai limiti. Di Gregorio sta vivendo una stagione che è parte di un percorso ormai iniziato 6 anni fa quando è uscito dalla Primavera. Lui era pronto per giocare in Serie A già l'anno scorso, infatti ha preso il posto a Cragno. La realtà calcistica è che Cragno poi ha fatto una partita mentre Di Gregorio 34 gare. L'anno scorso il Monza da neo promossa ha fatto un campionato incredibile e quest'anno sta facendo altrettanto bene".

Somiglianze con la carriera di Terracciano? "Difficile da dire. Michele a livello di numeri è più forte".

Con la Fiorentina ci è mai stato qualcosa? "No, la Fiorentina ha sempre avuto buoni portieri. E' un ruolo delicato, per me il portiere quando si muove deve andare a giocare".

Che idea si è fatto della Fiorentina? "Ha molti meriti il gruppo. Italiano è un buon allenatore. Il campionato non è facile, ci sono tante variabili di cui tenere conto. La classifica è molto corta e quindi il livello delle squadre si è alzato. Ci sono stati tanti risultati impensabili".