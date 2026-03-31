Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 7, ecco il palinsesto
Iniziano alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Pietro Lazzerini-Fabio Ferri mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.
Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai e Tommaso Loreto mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19 alle 21, toccherà a "Calcio più on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
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